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25 минут назад

Киев объявил в розыск еще 10 высокопоставленных граждан России

Елена Прошина

Стали известны имена еще десяти высокопоставленных граждан России, которых Служба безопасности Украины объявила в розыск. Их карточки появились 10 октября в базе украинского МВД, передает ТАСС.

Киев объявил в розыск еще 10 высокопоставленных граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, среди разыскиваемых СБУ также числятся глава и официальный представитель Минобороны РФ Сергей Шойгу и Игорь Конашенков, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Они все значатся в качестве «скрывающихся от досудебного расследования» по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Сообщается, что всего в список разыскиваемых СБУ вошли около 700 высокопоставленных граждан РФ.

Ранее стало известно, что на Украине объявили в розыск замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и официального представителя МИД Марию Захарову.

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