Киев объявил в розыск еще 10 высокопоставленных граждан России

Стали известны имена еще десяти высокопоставленных граждан России, которых Служба безопасности Украины объявила в розыск. Их карточки появились 10 октября в базе украинского МВД, передает ТАСС.

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Они все значатся в качестве «скрывающихся от досудебного расследования» по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Сообщается, что всего в список разыскиваемых СБУ вошли около 700 высокопоставленных граждан РФ.