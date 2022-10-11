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27 минут назад

Песков: Кремль негативно воспринял объявление российских чиновников в розыск СБУ

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли объявление высокопоставленных должностных лиц РФ в розыск Службы безопасности Украины (СБУ).

Кремль негативно воспринял объявление российских чиновников в розыск СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Негативно воспринимает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников, в числе которых оказались депутаты, сенаторы и члены Совета безопасности.

В список разыскиваемых попали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и Мария Захарова, которых СБУ обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины. Объявленные в розыск должностные лица помечены на сайте СБУ как «скрывающиеся от досудебного расследования».

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГИЛ (организация запрещена в России) и Аль-Каиды (организация запрещена в России).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц СБУ в связи с объявлением в розыск должностных лиц России.

Политика,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Александр Бастрыкин,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Следственный комитет,МИД России,Аль-Каида,СБУ,Исламское государство,
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