Кремль негативно воспринял объявление российских чиновников в розыск СБУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли объявление высокопоставленных должностных лиц РФ в розыск Службы безопасности Украины (СБУ).

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«Негативно воспринимает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников, в числе которых оказались депутаты, сенаторы и члены Совета безопасности.

В список разыскиваемых попали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и Мария Захарова, которых СБУ обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины. Объявленные в розыск должностные лица помечены на сайте СБУ как «скрывающиеся от досудебного расследования».

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГИЛ (организация запрещена в России) и Аль-Каиды (организация запрещена в России).