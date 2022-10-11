Кремль негативно воспринял объявление российских чиновников в розыск СБУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли объявление высокопоставленных должностных лиц РФ в розыск Службы безопасности Украины (СБУ).
«Негативно воспринимает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников, в числе которых оказались депутаты, сенаторы и члены Совета безопасности.
В список разыскиваемых попали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и Мария Захарова, которых СБУ обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины. Объявленные в розыск должностные лица помечены на сайте СБУ как «скрывающиеся от досудебного расследования».
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГИЛ (организация запрещена в России) и Аль-Каиды (организация запрещена в России).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц СБУ в связи с объявлением в розыск должностных лиц России.