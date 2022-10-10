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20 минут назад

На Украине объявили в розыск Медведева и Захарову

Елена Прошина

Служба безопасности Украины объявила в розыск замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Их фотографии появились в базе украинского МВД, передает ТАСС.

В тексте к карточкам указывается, что Медведева и Захарову разыскивают «органы досудебного следствия» Украины. СБУ предъявила им обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без. Карточки Медведева и Захаровой появились в базе украинского МВД 10 октября.

Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины

Стоит отметить, что в список разыскиваемых СБУ вошли около 700 высокопоставленных граждан РФ. Большая их часть является депутатами Госдумы и членами Совфеда.

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