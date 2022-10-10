В тексте к карточкам указывается, что Медведева и Захарову разыскивают «органы досудебного следствия» Украины. СБУ предъявила им обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без. Карточки Медведева и Захаровой появились в базе украинского МВД 10 октября.