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1 час назад

Депутат Драпеко заявила, что признание Оксимирона иноагентом не связано с его творчеством

Газета.Ru

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко в беседе с изданием «Говорит Москва» заявила, что признание рэпера Оксимирона иноагентом связано с его гражданской позицией, а не творчеством. По ее словам, это также касается и писателя Дмитрия Глуховского.

Драпеко: признание Оксимирона иноагентом не связано с его творчеством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не имеет никакого отношения к творчеству ни того ни другого. Оценивают их гражданскую позицию по отношению к государству», — заверила Драпеко.

Похвалившая песни Оксимирона депутат напомнила, что и раньше талантливые люди «предавали свою страну». Она убеждена, что талант артиста никак не связан с его гражданской позицией. По мнению Драпеко, даже самые талантливые люди могут стать «предателями».

Ранее клип Оксимирона призвали проверить на экстремизм спустя несколько часов после выхода.

Политика,Елена Драпеко,Дмитрий Глуховский,
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