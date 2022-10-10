Драпеко: признание Оксимирона иноагентом не связано с его творчеством

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко в беседе с изданием «Говорит Москва» заявила, что признание рэпера Оксимирона иноагентом связано с его гражданской позицией, а не творчеством. По ее словам, это также касается и писателя Дмитрия Глуховского.

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«Это не имеет никакого отношения к творчеству ни того ни другого. Оценивают их гражданскую позицию по отношению к государству», — заверила Драпеко.

Похвалившая песни Оксимирона депутат напомнила, что и раньше талантливые люди «предавали свою страну». Она убеждена, что талант артиста никак не связан с его гражданской позицией. По мнению Драпеко, даже самые талантливые люди могут стать «предателями».