В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации

Глава государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил вносить россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, в реестр иноагентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Здесь предлагается вносить беглецов в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием», — написал он.

Большинство граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, он назвал «предателями и трусами».

Ранее Министерство юстиции внесло писателя Дмитрия Глуховского в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом свидетельствуют данные реестра.

Кроме того, в список были внесены журналистка и блогер Евгения Балтатарова, а также бывший преподаватель социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Искандер Ясавеев.