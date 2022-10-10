Полноценное движение по Крымскому мосту, который ранее пострадал в результате теракта, должно быть восстановлено в самые сжатые сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.

"Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки", - сказал он, заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Мишустин особо поблагодарил глав Кубани, Крыма и Севастополя за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

"В течение нескольких часов после происшествия удалось полностью справиться с огнем благодаря слаженной работе всех служб и оперативным действиям глав регионов. Хотел особо поблагодарить губернаторов Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя", - сказал глава кабмина в понедельник на совещании со своими заместителями.

Премьер подчеркнул, что "в субботу в Крыму произошел теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры нашей страны".

Перевозки в Крыму необходимо обеспечить в полном объёме, не должно возникать сбоев. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Очень важно в полном объёме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.

Мишустин призвал продолжать координировать эту работу.

Ранее в Минтрансе России заявили, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно.

Два пролета необходимо заменить на железнодорожной части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Ведем обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", - сказал он.

Повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели, заявил Хуснуллин.

По его словам, поставки металлоконструкций для ремонта Крымского моста начнутся на этой неделе.

"Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Хочу поблагодарить всех за оперативную работу. Уже к концу недели ожидаем начала поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа", - отметил вице-премьер.

Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать крупногабаритные грузы для оперативной доставки к месту, добавил Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко оказать Крыму всю необходимую поддержку для обеспечения стабильной работы сферы туризма. Такое поручение он дал в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, главной темой которого стало восстановление пострадавшего от теракта Крымского моста.

"Прошу вас <…> оказать содействие региону в стабильной работе туристической сферы", - сказал премьер, обращаясь к Чернышенко. "Несмотря на то, что движение по мосту через Керченский пролив уже частично восстановлено, многие наши граждане, которые отдыхают в Крыму либо собирались посетить полуостров, были вынуждены скорректировать, изменить свои планы", - констатировал Мишустин.

Он потребовал от вице-премьера Дмитрия Чернышенко представить доклад о том, как организовано информирование людей, какие меры поддержки приняты. Премьер также поручил своему заместителю держать на контроле функционирование горячей линии Ростуризма.

Существенного оттока туристов из Крыма не зафиксировано, количество отмен бронирований на более поздние даты незначительное. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе трансляции в эфире телеканала "Россия-24" оперативного совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Отмечу, что на сегодняшний день существенного оттока туристов из Крыма пока не зафиксировано, количество отмен бронирований на более поздние даты пока незначительное", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что на момент теракта на Крымском мосту в Крыму находилось около 50 тыс. туристов из разных регионов. Гостям Крыма, которые планировали завершить свой отдых, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях. Около 1 тыс. человек воспользовались этим и продлили проживание еще на сутки.

Пассажиры двух поездов в Крыму в связи с продолжительной задержкой были расселены в отели Феодосии и Симферополя, обеспечены горячим питанием. В настоящий момент они благополучно отправились на поездах по месту назначения. Сейчас железнодорожное сообщение осуществляется по графику, добавил Чернышенко.

На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе трансляции в эфире телеканала "Россия-24" оперативного совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя. До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", - сказал он.

Гостям Крыма, которые планировали завершить свой отдых в минувшие выходные, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова пребывание туристов будет компенсировано отелям за счет республиканского бюджета, добавил вице-премьер.

Заключение по результатам обследования состояния неисправности части железнодорожных путей Крымского моста ожидается к 13 октября, сообщил в понедельник глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Проезд по поврежденному участку [ж/д путей - прим. ТАСС] осуществляется со скоростью 40 км/ч. Получение заключения о проведении обследования и о состоянии неисправного пути ожидается компанией "Российские железные дороги" к 13 октября", - сказал Савельев.

Ремонт 500 км дорог будет завершен в новых российских регионах в декабре 2022 года. Часть из них уже можно использовать как альтернативный маршрут между Крымом и материковой частью страны, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"У нас существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить, в том числе из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы, которые каждый день по участкам заканчиваются. Но уже сегодня совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", - сказал Хуснуллин.

Ранее власти Крыма попросили жителей не использовать Крымский мост в ближайшие дни без острой необходимости из-за ограничений по его пропускной способности. В министерстве транспорта региона обратились к водителям грузовых автомобилей, напомнив о сухопутном пути из Крыма через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через Мелитополь, Мариуполь, Таганрог.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы. Эти и другие меры поддержки содержатся в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации. Его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство юстиции и министерство обороны России разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. В настоящее время военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. После принятия такого акта мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

Также для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока предоставления деклараций по налогам и иной отчетности. Кроме того, предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

«Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены. К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснется всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года», - говорится в тексте.

Уточняется, что постановление правительства об этом должно быть готово к 17 октября. Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа о частичной мобилизации.

Правительство России выделит дополнительные 24 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Такое решение вызвано ростом цен на стройматериалы и оборудование, завил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями, сообщает ТАСС.

До конца 2022 года средства будут переданы 43 субъектам, которые испытывают наиболее высокую потребность в федеральном финансировании. Также глава правительства напомнил, что в России запустят еще одну программу для сокращения объемов жилья, признанного аварийным за последние пять лет.