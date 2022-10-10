В МЧС России появилось новое управление

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС России, глава ведомства Александр Куренков уже подписал указ о его создании. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 октября.

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Руководителем нового управления назначили Сергея Толстых, который до этого занимал одну из должностей в ГУСБ МЧС. В штат управления по защите гостайны вошли 30 сотрудников.

Созданное управление будет подчиняться непосредственно Куренкову, пояснили в пресс-службе МЧС России.