В Раде обвинили власти Украины в отсутствии предупреждения об ударах

Власти Украины не стали предупреждать жителей страны об угрозе возможных ударов по городам государства, заявила депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает РИА «Новости». По ее словам, вместо правительства об этом рассказали лишь анонимные Telegram-каналы.
«Утром анонимные Telegram-каналы обнародовали информацию, что сегодня будет день массированных атак на Киев и регионы, будут бомбить объекты критической инфраструктуры <…>. 24 февраля нас должно чему-то научить? Или тактика — чтобы не было паники? Если есть информация о возможных усиленных угрозах, лучше честно говорить со своим народом», — отметила Геращенко.
Как указала украинский депутат, жители страны привыкли доверять официальным источникам информации, однако в этот раз никаких сообщений от властей они не получили. Она также подчеркнула, что гражданам Украины лишь посоветовали «не пренебрегать сигналами тревоги».