В Раде обвинили власти Украины в отсутствии предупреждения об ударах

«Утром анонимные Telegram-каналы обнародовали информацию, что сегодня будет день массированных атак на Киев и регионы, будут бомбить объекты критической инфраструктуры <…>. 24 февраля нас должно чему-то научить? Или тактика — чтобы не было паники? Если есть информация о возможных усиленных угрозах, лучше честно говорить со своим народом», — отметила Геращенко.