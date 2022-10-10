Медведев заявил, что Украину ждут новые эпизоды ракетных ударов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждут «другие» эпизоды ракетных ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Первый эпизод сыгран. Будут и другие», — написал политик.

Он выразил мнение, что Украина при действующей власти будет представлять постоянную и прямую угрозу России. В связи с этим Медведев призвал, помимо защиты россиян и своих границ, начать «полноценный демонтаж политического режима Украины».

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены не менее 10 значимых объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.