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56 минут назад

Медведев заявил, что Украину ждут новые эпизоды ракетных ударов

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждут «другие» эпизоды ракетных ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что Украину ждут новые эпизоды ракетных ударов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие», — написал политик.

Он выразил мнение, что Украина при действующей власти будет представлять постоянную и прямую угрозу России. В связи с этим Медведев призвал, помимо защиты россиян и своих границ, начать «полноценный демонтаж политического режима Украины».

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены не менее 10 значимых объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны Евросоюза и осудил удары по энергетической инфраструктуре страны.

Политика,Денис Шмыгаль,Жозеп Боррель,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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