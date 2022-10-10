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13 минут назад

Захарова отреагировала на трансляцию речи Путина во Франции

Алиса Селезнёва

Французские телеканалы транслировали в прямом эфире выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала о выступлении Путина по всем телеканалам Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что ранее, на фоне блокады российских СМИ, «о таком даже мечтать не могли».

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят», - заметила Мария Захарова.

При этом, по ее словам, раньше было только желание, чтобы российских журналистов, в частности RT-France, пускали в Елисейский дворец.

Ранее европейскими странами в рамках антироссийских санкций был введен запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов. В свою очередь Комиссия Литовского радио и телевидение приняла решение о полной блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России запрещен въезд в Литву.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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