Захарова рассказала о выступлении Путина по всем телеканалам Франции

Французские телеканалы транслировали в прямом эфире выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что ранее, на фоне блокады российских СМИ, «о таком даже мечтать не могли».
«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят», - заметила Мария Захарова.
При этом, по ее словам, раньше было только желание, чтобы российских журналистов, в частности RT-France, пускали в Елисейский дворец.
Ранее европейскими странами в рамках антироссийских санкций был введен запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов. В свою очередь Комиссия Литовского радио и телевидение приняла решение о полной блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России запрещен въезд в Литву.