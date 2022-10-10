Захарова рассказала о выступлении Путина по всем телеканалам Франции

Французские телеканалы транслировали в прямом эфире выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что ранее, на фоне блокады российских СМИ, «о таком даже мечтать не могли».

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят», - заметила Мария Захарова.

При этом, по ее словам, раньше было только желание, чтобы российских журналистов, в частности RT-France, пускали в Елисейский дворец.