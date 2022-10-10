«Только начало»: Аксенов заявил об ответе за Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что массированный удар по украинской инфраструктуре - «только начало» ответа России на подрыв Крымского моста. Обращение Аксенова опубликовано в его Telegram-канале.

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«После теракта на Крымском мосту, они писали на своих ресурсах: "Что дальше, русские?". Вот им ответ. И это только начало», - заявил глава Крыма.

Он посоветовал украинцам «внимательно прослушать» выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета безопасности, где «все сказано понятным русским языком».

Аксенов отметил, что в Европе осудили российские удары, но восемь лет обстрелов Донбасса «никого никогда не беспокоили и не беспокоят».

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

На совещании Совбеза Путин заявил, что целью массированного удара была энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.