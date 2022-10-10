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58 минут назад

В Госдуме допустили присоединение Белоруссии к участию в спецоперации на Украине

Lenta.ru

Развертывание на территории Белоруссии совместной с Россией региональной группировки войск говорит о том, что на фоне давления со стороны Запада Минск все больше осознает общность судьбы с Москвой. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин, который допустил, что новые удары по Украине могут быть нанесены с этого направления, сообщает в понедельник, 10 октября, радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме допустили присоединение Белоруссии к участию в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы ни от чего не зарекался в этой ситуации, в том числе от того, что в военные действия может Белоруссия вмешаться или с ее территории могут осуществляться какие-то военные действия», — отметил парламентарий.

Ранее 10 октября сообщалось, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства начали развертывание совместной группировки войск на западных границах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, соответствующий приказ был отдан два дня назад из-за обострения ситуации на западных границах.

Политика,Александр Лукашенко,Константин Затулин,Госдума,
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