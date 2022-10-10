В Госдуме допустили присоединение Белоруссии к участию в СВО

Развертывание на территории Белоруссии совместной с Россией региональной группировки войск говорит о том, что на фоне давления со стороны Запада Минск все больше осознает общность судьбы с Москвой. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин, который допустил, что новые удары по Украине могут быть нанесены с этого направления, сообщает в понедельник, 10 октября, радиостанция «Говорит Москва».