Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал еще одну цель России на Украине. В своем Telegram-канале он заявил, что будущие действия должны привести к «полноценному демонтажу политического режима Украины».

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Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заявил зампред Совбеза РФ.