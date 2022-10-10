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29 минут назад

Медведев назвал цели России на Украине

Никита Бородкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал еще одну цель России на Украине. В своем Telegram-канале он заявил, что будущие действия должны привести к «полноценному демонтажу политического режима Украины».

Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».

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«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заявил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в ходе атаки были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

Политика,взрывы киев,Денис Шмыгаль,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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