Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал еще одну цель России на Украине. В своем Telegram-канале он заявил, что будущие действия должны привести к «полноценному демонтажу политического режима Украины».
Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».
«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заявил зампред Совбеза РФ.
Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в ходе атаки были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.