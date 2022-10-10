Медведев призвал полностью демонтировать политический режим Украины

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что целью России в ходе СВО должен стать «полноценный демонтаж политического режима Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В сообщении Медведев также отметил, что произошедшие 10 октября удары по Украине являются только «первым эпизодом».

«Будут и другие», — подчеркнул зампред Совбеза.

По его мнению, государство Украины «в нынешней конфигурации» будет постоянно представлять «прямую и явную угрозу России».

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — заключил Медведев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского «бежать в сторону Запада» на фоне ракетных ударов по стране.