Захарова рассказала о выступлении Путина по всем телеканалам Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реализацию планов по «информационной блокаде» российской стороны в мире. В своем Telegram-канале она отметила, что в последнее время выступление президента России Владимира Путина транслируют в прямом эфире все французские телеканалы.
«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского Президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала Захарова.
Как указала представитель МИД России, российская сторона пыталась лишь добиться того, чтобы корреспондентов телеканала RT France допускали в Елисейский дворец — резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона.
«Просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», — заключила Захарова.