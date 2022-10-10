В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
17 минут назад

Захарова рассказала о выступлении Путина в прямом эфире по всем телеканалам Франции

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реализацию планов по «информационной блокаде» российской стороны в мире. В своем Telegram-канале она отметила, что в последнее время выступление президента России Владимира Путина транслируют в прямом эфире все французские телеканалы.

Захарова рассказала о выступлении Путина по всем телеканалам Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского Президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, российская сторона пыталась лишь добиться того, чтобы корреспондентов телеканала RT France допускали в Елисейский дворец — резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона.

«Просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», — заключила Захарова.

Политика,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители