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36 минут назад

Песков ответил на вопрос о смене статуса спецоперации

Никита Бородкин

Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую (КТО) не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он также опроверг планы на введение военного положения в отдельных регионах РФ.

Песков ответил на вопрос о смене статуса спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы за вхождение в состав РФ — подавляющее число жителей поддержало предложение. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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