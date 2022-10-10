Песков ответил на вопрос о смене статуса спецоперации

Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую (КТО) не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он также опроверг планы на введение военного положения в отдельных регионах РФ.
«В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы за вхождение в состав РФ — подавляющее число жителей поддержало предложение. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов.