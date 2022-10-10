Песков ответил на вопрос о смене статуса спецоперации

Решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую (КТО) не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, он также опроверг планы на введение военного положения в отдельных регионах РФ.