Путин: киевский режим давно использует террористические методы

Киевский режим давно использует террористические методы, а атаки на Запорожскую АЭС являются актами атомного терроризма. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», - заметил глава государства на заседании Совбеза России.
Он также обратил внимание на то, что среди террористических методов Киева - убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, а также «обстрелы городов Донбасса», которые длятся уже более восьми лет, пишет РИА Новости.
Кроме того, по словам президента России, Украина пыталась подорвать «Турецкий поток» и совершила три теракта против Курской АЭС, сообщают «Известия».
«Очевидно, что заказчики, организаторы, исполнители теракта [и на Крымском мосту] — это украинские спецслужбы (…) Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», - заявил Владимир Путин.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами.
При этом Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, подвергается регулярным обстрелам с украинской стороны. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.