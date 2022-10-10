Путин: киевский режим давно использует террористические методы

Киевский режим давно использует террористические методы, а атаки на Запорожскую АЭС являются актами атомного терроризма. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

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«Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», - заметил глава государства на заседании Совбеза России.

Он также обратил внимание на то, что среди террористических методов Киева - убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, а также «обстрелы городов Донбасса», которые длятся уже более восьми лет, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам президента России, Украина пыталась подорвать «Турецкий поток» и совершила три теракта против Курской АЭС, сообщают «Известия».

«Очевидно, что заказчики, организаторы, исполнители теракта [и на Крымском мосту] — это украинские спецслужбы (…) Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», - заявил Владимир Путин.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами.