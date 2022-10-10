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44 минуты назад

В Кремле прокомментировали удары по Украине

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удары по украинской инфраструктуре происходят в рамках специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле прокомментировали удары по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в ряде регионов, в том числе в Киеве и Львове. В результате взрывов некоторые города и районы оказались обесточены.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос, касающийся ударов на Украине.

«Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что основные моменты проводящейся на Украине спецоперации согласовываются с президентом России Владимиром Путиным.

«Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, проводится демилитаризация и денацификация Украины.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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