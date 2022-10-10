В Кремле прокомментировали удары по Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удары по украинской инфраструктуре происходят в рамках специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

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Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в ряде регионов, в том числе в Киеве и Львове. В результате взрывов некоторые города и районы оказались обесточены.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос, касающийся ударов на Украине.

«Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что основные моменты проводящейся на Украине спецоперации согласовываются с президентом России Владимиром Путиным.

«Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему», - пояснил пресс-секретарь главы государства.