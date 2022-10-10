Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о намерении главы государства Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в течение часа, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены.

В понедельник МИД Австрии обратился к России с призывом прекратить обстрелы Киева и других городов Украины. Данное заявление стало первым по вопросу ситуации на Украине со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах канцлера Германии Олафа Шольца незамедлительно созвать заседание G7 после соответствующего обращения.