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19 минут назад

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о намерении главы государства Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в течение часа, передает РИА Новости.

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня украинские власти объявили воздушную тревогу в стране. Взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены.

В понедельник МИД Австрии обратился к России с призывом прекратить обстрелы Киева и других городов Украины. Данное заявление стало первым по вопросу ситуации на Украине со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах канцлера Германии Олафа Шольца незамедлительно созвать заседание G7 после соответствующего обращения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель негативно воспринял происходящее на Украине. По его словам, Евросоюз предоставит Украине дополнительную военную помощь.

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