Песков уточнил статус спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус специальной военной операции на Украине пока не изменился.
«На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
В начале октября Песков заявлял, что смена специальной военной операции (СВО) в режим контртеррористической является прерогативой верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.