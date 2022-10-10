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32 минуты назад

Песков уточнил статус спецоперации на Украине

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус специальной военной операции на Украине пока не изменился.

«На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В начале октября Песков заявлял, что смена специальной военной операции (СВО) в режим контртеррористической является прерогативой верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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