Песков уточнил статус спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус специальной военной операции на Украине пока не изменился.

«На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В начале октября Песков заявлял, что смена специальной военной операции (СВО) в режим контртеррористической является прерогативой верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.