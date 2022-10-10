Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому после серии ударов по объектам критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он напомнил, что киевский режим восемь лет бомбил мирных людей и уничтожал инфраструктуру городов ЛНР и ДНР.
«Покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — задался вопросом Кадыров.
Он отметил, что Зеленского предупреждали о том, что «Россия по-настоящему еще не начинала». Кадыров подчеркнул, что после сегодняшних взрывов он стал на 100% доволен проведением специальной военной операции.
Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины прозвучали взрывы. Как заявлял президент Владимир Зеленский, удары пришлись по критической инфраструктуре по всей стране. Он призвал граждан сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила осторожности — в происшествиях уже есть погибшие и раненые.