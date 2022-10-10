Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому после серии ударов по объектам критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он напомнил, что киевский режим восемь лет бомбил мирных людей и уничтожал инфраструктуру городов ЛНР и ДНР.

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«Покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — задался вопросом Кадыров.

Он отметил, что Зеленского предупреждали о том, что «Россия по-настоящему еще не начинала». Кадыров подчеркнул, что после сегодняшних взрывов он стал на 100% доволен проведением специальной военной операции.