В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
23 минуты назад

Российского посла вызвали в МИД Канады

Газета.Ruиещё 12

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА «Новости», что его вызвали в министерство иностранных дел Канады.

Российского посла вызвали в МИД Канады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приглашен в МИД Канады к 13:00 (20:00 мск)», — сказал дипломат.

При этом он не уточнил причину вызова.

Ранее днем Молдавия заявила, что Россия якобы выпустила три крылатые ракеты со своих военных кораблей в Черном море через территорию республики, в связи с этим российский посол Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД. Отмечалось, что Кишинев требует «объяснений» с российской стороны.

Накануне сообщалось, что Турция хочет собрать в Стамбуле РФ, США, Францию, Германию и Великобританию в Стамбуле, чтобы провести переговоры по ситуации на Украине. Такое предложение якобы уже направлено Вашингтону, который воспринял его позитивно. В Россию подобное сообщение не поступало, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика,Олег Степанов,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители