Российского посла вызвали в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА «Новости», что его вызвали в министерство иностранных дел Канады.

«Приглашен в МИД Канады к 13:00 (20:00 мск)», — сказал дипломат.

При этом он не уточнил причину вызова.

Ранее днем Молдавия заявила, что Россия якобы выпустила три крылатые ракеты со своих военных кораблей в Черном море через территорию республики, в связи с этим российский посол Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД. Отмечалось, что Кишинев требует «объяснений» с российской стороны.