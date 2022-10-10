Российского посла вызвали в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА «Новости», что его вызвали в министерство иностранных дел Канады.
«Приглашен в МИД Канады к 13:00 (20:00 мск)», — сказал дипломат.
При этом он не уточнил причину вызова.
Ранее днем Молдавия заявила, что Россия якобы выпустила три крылатые ракеты со своих военных кораблей в Черном море через территорию республики, в связи с этим российский посол Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД. Отмечалось, что Кишинев требует «объяснений» с российской стороны.
Накануне сообщалось, что Турция хочет собрать в Стамбуле РФ, США, Францию, Германию и Великобританию в Стамбуле, чтобы провести переговоры по ситуации на Украине. Такое предложение якобы уже направлено Вашингтону, который воспринял его позитивно. В Россию подобное сообщение не поступало, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.