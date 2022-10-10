В Госдуме назвали возможные цели для новых ударов по Украине

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин назвал возможные цели для новых ударов по Украине. Его слова в понедельник, 10 октября, приводит Telegram-канал «Подъем».

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Он предположил, что «дальше будут более серьезные объекты», в числе которых здание Службы безопасности Украины (СБУ), офис президента страны Владимира Зеленского, а также объекты на Банковской улице.

«Пока делалось все, чтобы не допустить поражения этих объектов: носился упреждающий характер», — резюмировал Швыткин.

Депутат заявил также, что удары по целям на территории Украины стали ответом на взрыв на Крымском мосту.