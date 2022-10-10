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39 минут назад

В Госдуме назвали возможные цели для новых ударов по Украине

Lenta.ru

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин назвал возможные цели для новых ударов по Украине. Его слова в понедельник, 10 октября, приводит Telegram-канал «Подъем».

В Госдуме назвали возможные цели для новых ударов по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предположил, что «дальше будут более серьезные объекты», в числе которых здание Службы безопасности Украины (СБУ), офис президента страны Владимира Зеленского, а также объекты на Банковской улице.

«Пока делалось все, чтобы не допустить поражения этих объектов: носился упреждающий характер», — резюмировал Швыткин.

Депутат заявил также, что удары по целям на территории Украины стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

О подрыве Крымского моста стало известно утром 8 октября. Сообщалось, что взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Политика,взрывы киев,Юрий Швыткин,Владимир Зеленский,СБУ,
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