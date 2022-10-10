Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

После ударов России по инфраструктуре Украины глава Чечни заявил, что «на все сто процентов доволен проведением СВО». Об этом он написал в Telegram-канале.

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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский жалуется на прилету по Киеву и другим городам.

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка», — написал политик.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.