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21 минуту назад

Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины

Lenta.ru

После ударов России по инфраструктуре Украины глава Чечни заявил, что «на все сто процентов доволен проведением СВО». Об этом он написал в Telegram-канале.

Кадыров отреагировал на удары по инфраструктуре Украины
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский жалуется на прилету по Киеву и другим городам.

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка», — написал политик.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. Из-за них на западной Украине повреждены контактные сети, из-за чего жителей предупредили о задержке поездов, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Помимо этого, у многих жителей пропал свет.

Политика,взрывы киев,Владимир Зеленский,
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