В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
16 минут назад

Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

Во время частичной мобилизации «бестолковщины достаточно» и необходимо разобраться с проблемами в этой сфере, которые долго накапливались. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 4 октября глава Минбороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тысяч мобилизованных.

Президент России Владимир Путин сегодня обратил внимание на проведение частичной мобилизации в ходе встречи с избранными в сентябре губернаторами. По его словам, «к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно». Он также отметил, что, видимо, проблемы в этой сфере накапливались достаточно долго.

«Очень важный момент - прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных», - обратился Путин к главам регионов.

Он также потребовал неукоснительного выполнения принятых решений, в том числе и о социальных гарантиях, а также «дополнительной поддержке из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России», пишет ТАСС.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители