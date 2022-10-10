Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации

Во время частичной мобилизации «бестолковщины достаточно» и необходимо разобраться с проблемами в этой сфере, которые долго накапливались. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 4 октября глава Минбороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тысяч мобилизованных.
Президент России Владимир Путин сегодня обратил внимание на проведение частичной мобилизации в ходе встречи с избранными в сентябре губернаторами. По его словам, «к сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно». Он также отметил, что, видимо, проблемы в этой сфере накапливались достаточно долго.
«Очень важный момент - прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных», - обратился Путин к главам регионов.
Он также потребовал неукоснительного выполнения принятых решений, в том числе и о социальных гарантиях, а также «дополнительной поддержке из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России», пишет ТАСС.