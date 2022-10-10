Нарышкин назвал Украину "послушным орудием" режимов Запада

"Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией. Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - сказал он.