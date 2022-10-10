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1 час назад

Нарышкин назвал Украину "послушным орудием" тоталитарно-либеральных режимов Запада

ТАССиещё 1

Процветающая в прошлом Украина превратилась буквально в фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников" в Доме РИО.

Нарышкин назвал Украину "послушным орудием" режимов Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией. Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - сказал он.

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,
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