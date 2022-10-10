Медведев рассказал о возможном ответе РФ на теракт на Крымском мосту

Ответом на теракт против Крымского моста должно быть только прямое уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, передает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

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Как говорится в сообщении, Медведев считает, что реакцией Российской Федерации на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение ответственных за это преступление. Он подчеркнул, что именно такой ответ ждут граждане России, и так это принято во всем мире.

Кроме того, Медведев считает, что заказчик и исполнитель теракта — «несостоявшееся государство Украина». По его словам, инцидент на Крымском мосту — «диверсия» и «террористический акт», которые были совершены под руководством властей Киева. Заместитель председателя Совета Безопасности подчеркнул, что эта версия не вызывает никаких сомнений.

Журналистка также попросила Медведева дать оценку процессу мобилизации в России. Он в ответ заметил, что в России мобилизации не было более восьмидесяти лет, и она проходит именно так, как и ожидалось.