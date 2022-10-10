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26 минут назад

Медведев рассказал о возможном ответе России на теракт на Крымском мосту

Елена Прошина

Ответом на теракт против Крымского моста должно быть только прямое уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, передает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

Медведев рассказал о возможном ответе РФ на теракт на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Медведев считает, что реакцией Российской Федерации на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение ответственных за это преступление. Он подчеркнул, что именно такой ответ ждут граждане России, и так это принято во всем мире.

Кроме того, Медведев считает, что заказчик и исполнитель теракта — «несостоявшееся государство Украина». По его словам, инцидент на Крымском мосту — «диверсия» и «террористический акт», которые были совершены под руководством властей Киева. Заместитель председателя Совета Безопасности подчеркнул, что эта версия не вызывает никаких сомнений.

Журналистка также попросила Медведева дать оценку процессу мобилизации в России. Он в ответ заметил, что в России мобилизации не было более восьмидесяти лет, и она проходит именно так, как и ожидалось.

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — считает Медведев. Он добавил, что сейчас жителям России крайне важно объединиться для защиты дома и страны.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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