Медведев прокомментировал опубликованное экс-командиром «Азова» видео

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал видео, опубликованное экс-командиром «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максимом Жориным в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон. Ответы она опубликовала в Telegram.

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Как напомнила журналистка, 9 октября Жорин опубликовал видео из Купянска, на котором запечатлены тела мирных жителей, и поинтересовалась, как Россия отреагирует на это.

«Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — ответил Медведев.

Политик также выразил мнение, что международных последствий для Украины после этого не будет, так как «ни одна международная организация не справляется с такими задачами».

«А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершённое преступление не будет расследовано. Будет», — заключил он.