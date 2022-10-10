В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
19 минут назад

Медведев прокомментировал опубликованное экс-командиром «Азова» видео

Lenta.ruиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал видео, опубликованное экс-командиром «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максимом Жориным в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон. Ответы она опубликовала в Telegram.

Медведев прокомментировал опубликованное экс-командиром «Азова» видео
Фото: ТАССТАСС

Как напомнила журналистка, 9 октября Жорин опубликовал видео из Купянска, на котором запечатлены тела мирных жителей, и поинтересовалась, как Россия отреагирует на это.

«Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — ответил Медведев.

Медведев рассказал о возможном ответе РФ на теракт на Крымском мосту

Политик также выразил мнение, что международных последствий для Украины после этого не будет, так как «ни одна международная организация не справляется с такими задачами».

«А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершённое преступление не будет расследовано. Будет», — заключил он.

В этой же беседе Дмитрий Медведев назвал уничтожение террористов единственно возможным ответом России на теракт на Крымском мосту. Он подчеркнул, что произошедшее было террористическим актом и диверсией.

Политика,Дмитрий Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители