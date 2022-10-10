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33 минуты назад

Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» в ходе частичной мобилизации в РФ

Ura.Ruиещё 2

В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев оценил ход частичной мобилизации в России
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.

Политика,Дмитрий Чернышенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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