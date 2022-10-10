Медведев оценил ход частичной мобилизации в России

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.