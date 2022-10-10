Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Он не стал анонсировать, будет ли на встрече обсуждаться ситуация с Крымским мостом, где утром 8 октября подорвался грузовик. "Сообщим по итогам", - сказал представитель Кремля.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят еженедельно. На последних таких встречах на повестке дня были вопросы организации частичной мобилизации, сотрудничества со странами СНГ, патриотического воспитания, обеспечения жильем военнослужащих ВС РФ. Кроме того, на одном из совещаний президент затронул тему поставок зерна и удобрений на мировые рынки, подчеркнул, что они должны быть справедливыми и направляться в беднейшие страны.