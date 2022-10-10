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20 минут назад

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

ТАСС

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Фото:  риа новости риа новости

Он не стал анонсировать, будет ли на встрече обсуждаться ситуация с Крымским мостом, где утром 8 октября подорвался грузовик. "Сообщим по итогам", - сказал представитель Кремля.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят еженедельно. На последних таких встречах на повестке дня были вопросы организации частичной мобилизации, сотрудничества со странами СНГ, патриотического воспитания, обеспечения жильем военнослужащих ВС РФ. Кроме того, на одном из совещаний президент затронул тему поставок зерна и удобрений на мировые рынки, подчеркнул, что они должны быть справедливыми и направляться в беднейшие страны.

В число постоянных членов Совбеза входят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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