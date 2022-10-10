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44 минуты назад

Кремль ответил на вопрос о привлечении Запада к расследованию теракта в Крыму

Lenta.ruиещё 2

Россия при необходимости может обратиться к западным странам, расследуя теракт на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о привлечении Запада, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России допустил, что окончательное решение по данной теме смогут принять следователи.

Представитель Кремля подчеркнул, что все службы, задействованные в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, включая МЧС, сработали эффективно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту.

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