Кремль ответил на вопрос о привлечении Запада к расследованию теракта в Крыму

Россия при необходимости может обратиться к западным странам, расследуя теракт на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о привлечении Запада, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России допустил, что окончательное решение по данной теме смогут принять следователи.
Представитель Кремля подчеркнул, что все службы, задействованные в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, включая МЧС, сработали эффективно.
Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту.