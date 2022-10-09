Песков ответил на вопрос о ядерном ударе после ЧП в Крыму

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что подготовить теракт на Крымском мосту Украине помогали граждане России и зарубежных государств. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.