Песков ответил на вопрос о ядерном ударе после ЧП в Крыму

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — заявил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о том, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что подготовить теракт на Крымском мосту Украине помогали граждане России и зарубежных государств. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.