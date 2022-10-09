Песков предсказал тяжелые последствия для Европы из-за ситуации с газом

Сложившаяся в энергетической области ситуация приведет к тяжелым последствиям для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом пишет «Интерфакс».

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Песков напомнил, что европейцы всеми силами пытались добиться энергонезависимости от России. Они твердили как мантру, что следует избавиться от поставок российских газа и нефти.

Москва была заинтересована в экспорте газа в той же степени, что европейцы в его поставках, в этом вопросе был достигнут баланс, отметил представитель Кремля.

В настоящее время этот баланс нарушен. Вашингтон поставляет в страны ЕС энергоресурсы по цене в 3-4 раза выше, чем это могла бы делать Россия. В результате, США получают сверхприбыли, а европейцы лишают свою экономику конкурентоспособности, уточнил Песков.