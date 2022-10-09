В Госдуме назвали причины отмены Киргизией учений ОДКБ

Киргизия пытается дистанцироваться от России с тем, чтобы не попасть под ограничительные меры со стороны США и их союзников, предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Затулин пояснил, что на поведение властей Киргизии могут оказывать влияние два фактора. Во-первых, отражается международная повестка - Бишкек отчетливо «улавливает идущие от Запада сигналы [о нежелательности сотрудничества с Москвой]».

Во-вторых, в Киргизии анализируют ситуацию на Украине, успехи России в боевых действиях.

С учетом того, что в последние месяцы там «не заладилось», в Бишкеке посчитали возможным несколько дистанцироваться от Москвы, полагает Затулин.