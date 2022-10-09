В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
38 минут назад

В Госдуме назвали возможные причины отмены Киргизией учений ОДКБ

Илья Родин

Киргизия пытается дистанцироваться от России с тем, чтобы не попасть под ограничительные меры со стороны США и их союзников, предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Госдуме назвали причины отмены Киргизией учений ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

Затулин пояснил, что на поведение властей Киргизии могут оказывать влияние два фактора. Во-первых, отражается международная повестка - Бишкек отчетливо «улавливает идущие от Запада сигналы [о нежелательности сотрудничества с Москвой]».

Во-вторых, в Киргизии анализируют ситуацию на Украине, успехи России в боевых действиях.

Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

С учетом того, что в последние месяцы там «не заладилось», в Бишкеке посчитали возможным несколько дистанцироваться от Москвы, полагает Затулин.

Парламентарий уточнил, что отказ Киргизии от участия в учениях не является признаком разрыва отношений с Россией. Он говорит только о том, что страна принимает участие в особой «игре», призванной дать возможность государствам не попасть под западные санкции.

Политика,Армия,Константин Затулин,Госдума,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители