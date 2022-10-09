Аксенов: на Крымский мост пока не пускают автобусы и грузовики

Железнодорожная ветка Крымского моста работает в штатном режиме, а по автомобильной части перехода пока следуют только легковые автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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До особого распоряжения автобусы всех типов и большегрузные автомобили пересекают Керченский пролив на пароме «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ», сообщил глава региона. При этом паромная переправа работает бесплатно, подчеркнул Аксенов.

«Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена. Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК «Крымские морские порты» — написал также политик и поблагодарил крымчан и гостей полуострова за понимание и терпение.