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19 минут назад

Песков назвал решение ОПЕК+ по добыче нефти победой здравого смысла

Илья Родин

Решение государств-участников ОПЕК+ снизить объемы добываемой нефти не является победой России как таковой. В этой ситуации победу фактически одержал здравый смысл, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом пишет ТАСС.

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», - пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что участники организации нефтепроизводителей занимают ответственную позицию, которая позволяет сбалансировать деструктивные действия американцев.

По оценке Пескова, Вашингтон пытается всячески манипулировать запасами нефти, но это приведет к негативным последствиям.

WP: Решение ОПЕК+ стало провалом Байдена

Он добавил, что главы России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров запланировали встречу в Астане (Казахстан).

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