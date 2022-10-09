Решение государств-участников ОПЕК+ снизить объемы добываемой нефти не является победой России как таковой. В этой ситуации победу фактически одержал здравый смысл, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом пишет ТАСС.

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», - пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что участники организации нефтепроизводителей занимают ответственную позицию, которая позволяет сбалансировать деструктивные действия американцев.

По оценке Пескова, Вашингтон пытается всячески манипулировать запасами нефти, но это приведет к негативным последствиям.