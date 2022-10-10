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30 минут назад

Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину

Деловая газета "Взгляд"иещё 13

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
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«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.

Путин сообщил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»

Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.

До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».

Политика,Джон Болтон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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