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24 минуты назад

В Госдуме назвали предположительные причины отмены Киргизией учений ОДКБ

Говорит Москваиещё 2

Тренировочные мероприятия должны были пройти на территории республики с 10 по 14 октября.

В Госдуме назвали причины отмены Киргизией учений ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций. Такую версию в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие с одной стороны от Запада, с которым она не хочет ссориться, а с другой стороны — анализирует, как и все другие страны, но особенно страны СНГ, насколько мы сильны, насколько в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной. Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошёл: в августе, сентябре и сейчас в октябре только что. Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идёт во всём мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций».

Ранее Минобороны Киргизии отменило совместные с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности учения «Нерушимое братство», которые должны были пройти на территории республики в октябре. Причины отмены в ведомстве не уточнили, сообщило киргизское агентство 24.kg.

К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

В сентябре Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. В российском МИДе это решение назвали суверенным правом Еревана.К участию в учениях должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

В сентябре Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. В российском МИДе это решение назвали суверенным правом Еревана.

Политика,Константин Затулин,МИД России,Госдума,
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