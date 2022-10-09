В Госдуме назвали причины отмены Киргизией учений ОДКБ

«Я предполагаю, что, скорее всего, Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие с одной стороны от Запада, с которым она не хочет ссориться, а с другой стороны — анализирует, как и все другие страны, но особенно страны СНГ, насколько мы сильны, насколько в состоянии достичь победы в борьбе с Украиной. Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошёл: в августе, сентябре и сейчас в октябре только что. Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идёт во всём мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций».