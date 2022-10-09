МИД обозначил Западу красные линии в украинском конфликте

Красной линией для России станут поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Киеву. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Дипломат заметил, что красные линии уже были обозначены ранее.

«Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», - сказал Полищук.

По его словам, конкретная реакция на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, последует «по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации».