В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
21 минуту назад

МИД обозначил Западу красные линии в украинском конфликте

Майк Габриелян

Красной линией для России станут поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Киеву. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Дипломат заметил, что красные линии уже были обозначены ранее.

«Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», - сказал Полищук.

По его словам, конкретная реакция на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, последует «по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации».

Трамп сделал заявление по конфликту на Украине

Ранее читатели Tencent заявили, что США обрекут себя на катастрофу, если перейдут красные линии России.

Политика,Видео,Алексей Полищук,МИД России,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители