МИД обозначил Западу красные линии в украинском конфликте

Поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Он пояснил, что конкретные меры реагирования на поставки Запада будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.