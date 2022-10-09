Африканская страна поддержала Россию после референдумов

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15 минут назад

Спикер парламента Муденда: Зимбабве останется на стороне России после референдумов

RT на русскомиещё 1

Зимбабве была и останется на стороне России после проведённых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России, заявил спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.

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Фото: ТАССТАСС

«Зимбабве и до референдумов была на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации», — заявил он в интервью РИА Новости.

Муденда отметил, что Зимбабве и Россия являются «жертвами санкций», что делает их «товарищами в санкционной битве».

Ранее российский посол Алексей Лабецкий заявил, что в Бразилии понимают реальные причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине.

Девять государств — членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине.

Путина удивили результаты референдумов

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

Политика,В мире,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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