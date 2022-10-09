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14 минут назад

Москва назвала реальную цель Запада на Украине

Елена Прошина

Западные страны не хотят мира на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Алексея Полищука.

Москва назвала реальную цель Запада на Украине
Фото: EPAEPA

Он заявил, что российские власти всегда открыты к переговорам с Украиной, а в феврале Киев был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус страны. Однако когда проект договора стал приобретать очертания, украинские власти прервали переговоры с Москвой. Как считает дипломат, это произошло по указке западных кураторов, мир которым не нужен.

Представитель Министерства иностранных дел также отметил, что РФ не отказывается и от посредников в переговорах. Москва сама в этой роли выступала на протяжении восьми лет, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению Минских соглашений.

Полищук указал, что сегодня свое посредничество в переговорах между Москвой и Киевом предлагают многие страны. При этом позиция украинского лидера Владимира Зеленского, запретившего переговоры с Россией, дипломат назвал неконструктивной и не отвечающей интересам самой Украины.

Напомним, турецкие власти планируют организовать переговоры Москвы и Запада для урегулирования конфликта вокруг Украины. Анкара планирует собрать вместе представителей России, США, Франции, Германии и Великобритании. Данный план еще не доведен до сведения потенциальных участников переговоров, но он был передан Вашингтону по важным и частным каналам.

Политика,Алексей Полищук,Владимир Зеленский,МИД России,
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