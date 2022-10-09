Москва назвала реальную цель Запада на Украине

Западные страны не хотят мира на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Алексея Полищука.

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Он заявил, что российские власти всегда открыты к переговорам с Украиной, а в феврале Киев был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус страны. Однако когда проект договора стал приобретать очертания, украинские власти прервали переговоры с Москвой. Как считает дипломат, это произошло по указке западных кураторов, мир которым не нужен.

Представитель Министерства иностранных дел также отметил, что РФ не отказывается и от посредников в переговорах. Москва сама в этой роли выступала на протяжении восьми лет, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению Минских соглашений.

Полищук указал, что сегодня свое посредничество в переговорах между Москвой и Киевом предлагают многие страны. При этом позиция украинского лидера Владимира Зеленского, запретившего переговоры с Россией, дипломат назвал неконструктивной и не отвечающей интересам самой Украины.