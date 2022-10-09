В МИД РФ назвали условие для переговоров с Киевом

Россия готова к переговорам с Украиной , но не будет обсуждать с Киевом выбор жителей четырех новых регионов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук .

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев прекратить боевые действия, остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться к переговорам.