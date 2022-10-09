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6 минут назад

Песков: Турция не предлагала РФ и Западу провести переговоры по Украине

Ura.Ruиещё 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины.

Песков: Турция не предлагала провести переговоры по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся.

Политика,Ибрагим Калын,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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