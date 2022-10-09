Песков: Турция не предлагала провести переговоры по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины.

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«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало.