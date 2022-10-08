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28 минут назад

Обрушившийся участок Крымского моста поручили демонтировать

Lenta.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил незамедлительно демонтировать обрушившийся участка Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

Хуснуллин поручил демонтировать обрушившийся участок Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

«Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно», — отмечается в публикации.

Ранее Хуснуллин прокомментировал работу Крымского моста. Он заявил, что первые результаты обследования его разрушенной части появятся завтра, 9 октября.

Кадыров прокомментировал инцидент на Крымском мосту

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Политика,Крымский мост ЧП,Марат Хуснуллин,НАК,
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