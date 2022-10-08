Хуснуллин поручил демонтировать обрушившийся участок Крымского моста

« Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно», — отмечается в публикации.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.