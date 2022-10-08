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21 минуту назад

Кадыров заявил, что росгвардейцы Чечни готовы контролировать движение на Крымском мосту

ТАССиещё 2

Чеченские росгвардейцы готовы контролировать движение на Крымском мосту после произошедшего там взрыва. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам.

Кадыров прокомментировал инцидент на Крымском мосту
Фото: ТАССТАСС

"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений", - сказал он.

По словам Кадырова, каждый из 70 тыс. бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности.

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"Однако не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности. Нужно предусмотреть все возможные варианты агрессии и скорректировать меры безопасности", - отметил Рамзан Кадыров.

Политика,Крымский мост ЧП,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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