Кадыров прокомментировал инцидент на Крымском мосту

"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений", - сказал он.