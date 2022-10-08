Кадыров прокомментировал инцидент на Крымском мосту

Чеченские росгвардейцы готовы контролировать движение на Крымском мосту после произошедшего там взрыва. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам.
"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений", - сказал он.
По словам Кадырова, каждый из 70 тыс. бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности.
"Однако не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности. Нужно предусмотреть все возможные варианты агрессии и скорректировать меры безопасности", - отметил Рамзан Кадыров.