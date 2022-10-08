По Крымскому мосту запустили автомобильное движение после ЧП

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Отмечается, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В результате пострадало автомобильное и железнодорожное полотно. Восстановление объекта начнется в ближайшее время.
Глава республики подчеркнул, что в настоящее время разрешен проезд по мосту для легковых машин и автобусов, с условием прохождения «полной процедуры осмотра».
Аксенов пояснил, что сегодня начнет работать паром «Керчь-2». Он будет осуществлять перевозки грузового транспорта. Соответственно, водителям фур следует планировать свой маршрут через Керченскую паромную переправу.