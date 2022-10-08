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33 минуты назад

Заочно арестованного экс-депутата Илью Пономарева вновь объявили в розыск

ТАССиещё 2

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в августе арестованный заочно по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, разыскивается по уголовной статье, он появился в базе розыска МВД России.

Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

"Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе розыска. Там отмечается, что экс-депутат переобъявлен в розыск.

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". 7 апреля 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила его депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково". После этого политик переехал в США, а в последние несколько лет постоянно проживает в Киеве. В июле 2015 года Пономарев был объявлен в международный розыск. 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.

В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Политика,Илья Пономарев,МВД России,Фонд Сколково,Справедливая Россия,Госдума,
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