Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в августе арестованный заочно по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, разыскивается по уголовной статье, он появился в базе розыска МВД России.
"Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе розыска. Там отмечается, что экс-депутат переобъявлен в розыск.
Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". 7 апреля 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила его депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково". После этого политик переехал в США, а в последние несколько лет постоянно проживает в Киеве. В июле 2015 года Пономарев был объявлен в международный розыск. 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.
В конце августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.