Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции "Справедливая Россия". 7 апреля 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила его депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково". После этого политик переехал в США, а в последние несколько лет постоянно проживает в Киеве. В июле 2015 года Пономарев был объявлен в международный розыск. 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.