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24 минуты назад

Движение автомобилей по Крымскому мосту запустили после ЧП

ТАССиещё 6

Движение легкового транспорта и автобусов запущено по Крымскому мосту, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал он.

Глава региона также добавил, что паром "Керчь-2" начнет работу через два часа, грузовому транспорту рекомендовано пользоваться им.

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Ранее Аксенов сообщал, что до конца дня также планируется запустить железнодорожное движение по мосту.

Политика,Видео,Крымский мост ЧП,Сергей Аксенов,ФСБ,
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