Движение автомобилей по Крымскому мосту запустили после ЧП

Движение легкового транспорта и автобусов запущено по Крымскому мосту, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал он.
Глава региона также добавил, что паром "Керчь-2" начнет работу через два часа, грузовому транспорту рекомендовано пользоваться им.
Ранее Аксенов сообщал, что до конца дня также планируется запустить железнодорожное движение по мосту.