Движение автомобилей по Крымскому мосту запустили после ЧП

Движение легкового транспорта и автобусов запущено по Крымскому мосту, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал он.

Глава региона также добавил, что паром "Керчь-2" начнет работу через два часа, грузовому транспорту рекомендовано пользоваться им.