Захарова отреагировала на радость Эстонии из-за взрыва на Крымском мосту

Режимы стран НАТО связаны круговой порукой преступной логики, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что официальные лица западных стран позволили себе ряд резких высказываний после ЧП на Крымском мосту. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на объекте, назвав его делом рук украинского спецназа.

Захарова напомнила, что ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за подрыв «Северных потоков».

По ее мнению, руководители стран, входящих в Североатлантический альянс, действуют в рамках схожих сценариев.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», - подчеркнула Захарова.