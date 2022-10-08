В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
22 минуты назад

Захарова отреагировала на радость Эстонии из-за взрыва на Крымском мосту

Илья Родин

Режимы стран НАТО связаны круговой порукой преступной логики, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Захарова отреагировала на радость Эстонии из-за взрыва на Крымском мосту
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что официальные лица западных стран позволили себе ряд резких высказываний после ЧП на Крымском мосту. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на объекте, назвав его делом рук украинского спецназа.

Захарова напомнила, что ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за подрыв «Северных потоков».

По ее мнению, руководители стран, входящих в Североатлантический альянс, действуют в рамках схожих сценариев.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», - подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД жестко высказалась о заявлениях киевских властей по поводу взрыва на Крымском мосту.

Политика,Крымский мост ЧП,Радослав Сикорский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители